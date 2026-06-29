«Это какая-то шутка»: сдавшая ЕГЭ на 500 баллов выпускница не ожидала такого результата
За всю историю госэкзамена никто не смог добиться такого результата.
Фото, видео: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin; 5-tv.ru
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Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов выпускница Катя Малкова не ожидала такого результата
Российские вузы прямо сейчас с нетерпением ждут документы одной из столичных выпускниц. Екатерина Малкова осуществила мечту любого школьника, сдав ЕГЭ на максимально возможные 500 баллов. Такой высоты до нее не брал никто за всю историю госэкзамена.
Да и сама Катя признается — она тоже не ожидала такого результата. И рассказала нам, что помогало ей не уставать в подготовке сразу к пяти предметам.
«Я очень удивилась, я не могла поверить своим глазам. Может быть, это какая-то шутка? Все эти предметы были мне интересны, мне нравилось готовиться к каждому из них, изучать что-то новое. Я думаю, такое разнообразие предметов помогало мне не устать. Я могла переключаться с одного предмета на другой. И, конечно, я очень благодарна своим родителям, которые верили в меня и всегда были рядом», — рассказала выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова.
По поводу будущего у Екатерины абсолютно четкие планы. Девушка хочет изучать физику и химию. А в качестве места, где это можно делать, выбирает между МГУ и МФТИ.
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