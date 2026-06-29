Названа причина госпитализации Владимира Спивакова

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

У дирижера диагностировали запущенный бронхит и сильное переутомление.

Почему госпитализировали Владимира Спивакова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Народный артист СССР Владимир Спиваков был госпитализирован из-за пневмонии

Народный артист СССР Владимир Спиваков был госпитализировал из-за пневмонии. Об этом ТАСС рассказала супруга музыканта Сати Спивакова.

«Была пневмония на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления», — пояснила собеседница агентства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 19 июня митрополит Иларион сообщил об экстренной госпитализации Владимира Спивакова с подозрением на инсульт. Чуть позже он опроверг эту информацию.

Супруга народного артиста, которая вышла на связь с журналистами, также не подтвердила эти проблемы со здоровьем у супруга. При этом точный диагноз Сати Спивакова раскрывать не стала, сказав, что дирижер пока находится в больничной палате под присмотром врачей и проходит обследование.

Тогда же Сати Спивакова сказала, что у нее мужа есть проблемы со здоровьем, однако они, по словам врачей, легко устраняются.

Владимир Спиваков известен как выдающийся скрипач и дирижер. Он занимает пост художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России, а также руководит Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы».

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