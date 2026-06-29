«Извинись»: мужчина обиделся, что его девушка получила повышение вместо его сестры

Yahoo: мужчина обиделся, что его девушка получила повышение вместо его сестры

История молодой женщины, получившей долгожданное повышение на работе, неожиданно привела к семейному конфликту. Ее молодой человек потребовал извинений за то, что новую должность дали именно ей, а не его сестре, которая тоже претендовала на это место. Об этом сообщило Yahoo.

Повышение обернулось скандалом

Женщина рассказала, что несколько месяцев боролась за новую должность и в итоге успешно прошла отбор. Однако радость от профессионального успеха оказалась недолгой.

Ее молодой человек воспринял новость болезненно, поскольку на ту же вакансию претендовала его сестра.

По его мнению, девушка должна была отказаться от предложения или хотя бы извиниться перед родственницей за то, что именно она получила повышение.

Когда женщина отказалась это делать, мужчина поставил ультиматум: либо она попросит прощения, либо их общение прекратится.

Пользователи встали на сторону девушки

История вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Большинство комментаторов поддержали героиню, отметив, что человек не должен испытывать чувство вины за собственные достижения.

По мнению пользователей, если работодатель выбрал именно ее кандидатуру, значит, она лучше соответствовала требованиям должности или успешнее проявила себя на собеседовании.

Многие также обратили внимание на то, что близкие люди обычно радуются успехам друг друга, а не требуют извинений за карьерный рост.

Почему успех партнера иногда вызывает ревность

Психологи отмечают, что профессиональные достижения одного человека могут вызывать у окружающих чувство несправедливости или зависти, особенно если в ситуацию вовлечены родственники или друзья.

Однако специалисты подчеркивают: зрелые отношения строятся на взаимной поддержке, даже если успех одного из партнеров сопровождается разочарованием другого человека.

Важно разделять личные чувства и объективные результаты. Получение работы или повышения не является предательством по отношению к тем, кто также претендовал на эту должность.

Нужно ли извиняться за собственные достижения

Эксперты по отношениям считают, что благодарность за успех и сочувствие к тем, кому повезло меньше, не должны превращаться в чувство вины.

Человек может искренне сопереживать близкому, который не получил желаемую должность, но это не означает, что он обязан просить прощения за собственные профессиональные победы.

Более того, требование отказаться от достижений ради сохранения чужого комфорта специалисты называют тревожным сигналом для отношений.

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