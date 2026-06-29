Правительство одобрило продление аренды земельных участков для бойцов СВО

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 46 0

Меры поддержки также затронут обеспечение жильем военнослужащих и поддержку семей защитников.

Фото, видео: Александр Рюмин/ТАСС; 5-tv.ru

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Правительство России одобрило законопроект о продлении договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для бойцов СВО до их возвращения. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.

«Мы также одобрили предложения сенаторов и депутатов по земельному вопросу для бойцов СВО, и договоры аренды или безвозмездного пользования участками, заключенные нашими защитниками, будут продлеваться до их возвращения», — сказал он.

По словам Мишустина, кабмин также поддержал инициативу парламентариев, которая предусматривает внеочередное предоставление жилья или соответствующей выплаты военнослужащим, в том числе тем, кто находится в отставке и воспитывает ребенка с инвалидностью с детства.

Кроме того, российские регионы смогут вводить дополнительные меры поддержки для членов семей погибших участников СВО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин рекомендовал регионам усилить поддержку участников СВО и их семей. Исполнительные органы субъектов РФ должны совместно с местными властями расширить предоставление социальных услуг, включая здравоохранение, образование, спорт и туризм. Дополнительные меры поддержки также коснутся членов семей погибших бойцов.

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