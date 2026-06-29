Концерт Николая Носкова в Москве отменили из-за состояния здоровья артиста

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Зрителям, которые уже приобрели билеты, пообещали вернуть денежные средства.

Отмена концерта Николая Носкова — причина

Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

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Запланированный на 1 июля концерт заслуженного артиста России Николая Носкова в Москве не состоится. Выступление отменили из-за состояния здоровья певца. Об этом сообщили в Telegram-канале музыканта.

«Состояние здоровья Николая не позволяет ему 1 июля 2026 года порадовать своих поклонников выступлением. Сейчас Николаю важно поберечь свое здоровье», — сказано в публикации.

Пока речь идет только об отмене концерта, о переносе на другую дату организаторы не сообщили.

Зрителям, которые уже приобрели билеты, пообещали вернуть денежные средства. Возврат будет осуществляться через операторов, у которых оформлялась покупка. Для этого поклонникам артиста рекомендовали обратиться в сервис или кассу, где были приобретены билеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский рэпер Lil Pump впервые даст большой сольный концерт в России. Выступление состоится 22 августа в Москве. Артист уже не раз приезжал в российскую столицу и сотрудничал с отечественными исполнителями, в том числе с певицей MARGO. Их совместный трек «Кукареку» быстро набрал популярность в социальных сетях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Концерт Николая Носкова в Москве отменили из-за состояния здоровья артиста

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