Концерт Николая Носкова в Москве отменили из-за состояния здоровья артиста

Запланированный на 1 июля концерт заслуженного артиста России Николая Носкова в Москве не состоится. Выступление отменили из-за состояния здоровья певца. Об этом сообщили в Telegram-канале музыканта.

«Состояние здоровья Николая не позволяет ему 1 июля 2026 года порадовать своих поклонников выступлением. Сейчас Николаю важно поберечь свое здоровье», — сказано в публикации.

Пока речь идет только об отмене концерта, о переносе на другую дату организаторы не сообщили.

Зрителям, которые уже приобрели билеты, пообещали вернуть денежные средства. Возврат будет осуществляться через операторов, у которых оформлялась покупка. Для этого поклонникам артиста рекомендовали обратиться в сервис или кассу, где были приобретены билеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский рэпер Lil Pump впервые даст большой сольный концерт в России. Выступление состоится 22 августа в Москве. Артист уже не раз приезжал в российскую столицу и сотрудничал с отечественными исполнителями, в том числе с певицей MARGO. Их совместный трек «Кукареку» быстро набрал популярность в социальных сетях.

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