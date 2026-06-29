Есть раненые: в Польше произошла массовая драка украинцев и поляков

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

В ходе потасовки было применено холодное оружие.

В Польше произошла массовая драка украинцев и поляков

Фото: www.globallookpress.com/Doris Heimann

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В Польше произошла массовая драка украинцев и поляков

В польском городе Стараховице Свентокшиского воеводства произошла массовая драка с участием граждан Польши и Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, конфликт вспыхнул возле залива между двумя компаниями молодых людей. В какой-то момент ссора переросла в физическое столкновение.

«Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка», — говорится в сообщении.

Во время потасовки один из участников применил холодное оружие и ранил другого человека. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели.

Польские правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК Польши, которая касается участия в драке или избиении. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Москве 19-летний молодой человек подрался с контролером. Он заступился за свою мать, которая воспользовалась его льготным билетом для проезда.

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