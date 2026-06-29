Чувствуете себя одиноким? Более половины взрослых не обзаводятся новыми друзьями

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Исследование показало тревожную тенденцию.

Как завести друзей в зрелом возрасте: чувство одиночества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Yahoo: более половины взрослых не обзаводятся новыми друзьями

Одиночество становится одной из самых распространенных проблем современного общества. Более половины взрослых не завели ни одного нового друга. Психологи считают, что дело не только в нехватке времени, но и в том, как меняется образ жизни после окончания учебы. Об этом сообщило Yahoo.

Большинство взрослых не приобрели новых друзей

Согласно опросу сервиса Bumble, более половины взрослых признались, что за последний год не смогли завести ни одного нового друга.

Эксперты отмечают: с возрастом круг общения постепенно сужается. Люди больше времени уделяют работе, семье и бытовым обязанностям, поэтому возможностей для новых знакомств становится значительно меньше.

Почему дружить становится сложнее

В детстве и юности новые друзья появляются естественным образом — в школе, университете, спортивных секциях или во дворе.

Во взрослой жизни таких пространств становится гораздо меньше. Общение все чаще ограничивается коллегами, родственниками и старыми знакомыми, а на поддержание новых отношений просто не хватает времени и сил.

Кроме того, многие испытывают страх быть отвергнутыми или считают, что после определенного возраста заводить друзей уже «не принято».

Чем опасно одиночество

Психологи напоминают, что дружеские отношения важны не меньше семейных. Исследования показывают, что крепкие социальные связи связаны с более низким уровнем стресса, меньшим риском депрессии и тревожных расстройств, а также положительно влияют на общее состояние здоровья и продолжительность жизни.

При этом чувство одиночества может возникать даже у людей, которые состоят в отношениях или постоянно общаются с коллегами.

Почему качество важнее количества

Специалисты подчеркивают: человеку не обязательно иметь десятки друзей.

Гораздо важнее наличие хотя бы нескольких людей, которым можно доверять, обратиться за поддержкой или просто поговорить по душам.

Именно такие отношения помогают чувствовать себя менее одиноким и легче справляться со стрессом.

Как легче находить новых друзей

Психологи советуют не ждать, что дружба возникнет сама собой. Знакомства чаще появляются там, где люди регулярно встречаются и имеют общие интересы.

Это могут быть спортивные клубы, волонтерские проекты, образовательные курсы, книжные клубы или творческие занятия.

Не менее важно самому проявлять инициативу: приглашать людей на прогулку, поддерживать общение и не бояться делать первый шаг.

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