«Мой главный фронт»: SHAMAN объяснил, почему не находится в зоне СВО

SHAMAN назвал своим главным фронтом сцену и объяснил отсутствие в зоне СВО

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что регулярно бывает в зоне СВО, но своим главным фронтом считает сцену.

«Я регулярно туда (в зону СВО — Прим.ред.) езжу с благотворительными концертами. Поддержать наших воинов, спеть свои песни», — сказал артист на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», отвечая на вопрос о том, почему не находится в зоне спецоперации.

По словам артиста, упреки в его адрес чаще звучат не от участников спецоперации, а от комментаторов в интернете. Он считает, что такие люди пытаются отправить его на фронт только для того, чтобы лишить сцены, которую певец называет своим главным местом служения.

«Сцена, мой голос, мои песни — это мое главное оружие», — подчеркнул Дронов.

SHAMAN отметил, что во время поездок общается с бойцами и ни разу не слышал от них вопроса, почему он не на фронте. По его словам, военнослужащие понимают, какую роль для него играет творчество.

«Мой главный фронт — это сцена», — заключил артист.

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