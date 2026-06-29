«Мой главный фронт»: SHAMAN объяснил, почему не находится в зоне СВО

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 1 797 0

Ярослав считает своим главным оружием голос, песни и выступления.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SHAMAN назвал своим главным фронтом сцену и объяснил отсутствие в зоне СВО

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что регулярно бывает в зоне СВО, но своим главным фронтом считает сцену.

«Я регулярно туда (в зону СВО — Прим.ред.) езжу с благотворительными концертами. Поддержать наших воинов, спеть свои песни», — сказал артист на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», отвечая на вопрос о том, почему не находится в зоне спецоперации.

По словам артиста, упреки в его адрес чаще звучат не от участников спецоперации, а от комментаторов в интернете. Он считает, что такие люди пытаются отправить его на фронт только для того, чтобы лишить сцены, которую певец называет своим главным местом служения.

«Сцена, мой голос, мои песни — это мое главное оружие», — подчеркнул Дронов.

SHAMAN отметил, что во время поездок общается с бойцами и ни разу не слышал от них вопроса, почему он не на фронте. По его словам, военнослужащие понимают, какую роль для него играет творчество.

«Мой главный фронт — это сцена», — заключил артист.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

17:31
«В Год семьи я создал новую семью»: SHAMAN ответил на упреки из-за развода
17:13
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram, Twitch, Pinterest и Likее на 14 млн рублей
17:02
«Вы нас жените или разводите?» — SHAMAN ответил на слухи о тайной свадьбе
16:58
Оман допускает введение сборов за проход через Ормузский пролив
16:52
«За Россию»: SHAMAN назвал себя патриотом, говорящим с молодежью на одном языке
16:45
«Пора менять заголовки»: SHAMAN поставил точку в спорах о «кремлевском проекте»

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
Ягоды на миллион: когда поход в лес грозит крупным штрафом
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео