ВС РФ поразили газораспределительную станцию в Харьковской области

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 62 0

Удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры наносятся с целью снижения военно-экономического потенциала противника.

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли серию ударов по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в районе населенного пункта Косогоровка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Расчеты беспилотников поразили установку комплексной подготовки газа «Скворцовская», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны России, в результате ударов были выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех подготовки газа.

Как уточнили в ведомстве, атака была проведена в ночь с 28 на 29 июня с применением беспилотников «Герань». Первый удар по газораспределительной станции был нанесен около полуночи, а спустя несколько минут беспилотники поразили установку комплексной подготовки газа «Скворцовская».

Удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры наносятся с целью снижения военно-экономического потенциала противника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России освободила Богодаровку в Днепропетровской области, а боевики ВСУ отступают по всем фронтам проведения СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

19:07
Новак дал поручения по стабилизации топливного рынка в России
19:00
Руководство по выживанию: как отвлечь детей от телефонов на летних каникулах
18:52
«Моя ошибка»: SHAMAN пожалел, что выложил ролик с Байкала в интернет
18:45
Пауза перед шагом: ученые нашли неожиданный маркер преждевременной смерти
18:34
«Они эту палочку ему туда и запихали»: мальчик с аутизмом стал жертвой жестокого издевательства в детсаду
18:30
Первая из королевской семьи: Миддлтон покорила три высочайшие вершины Британии

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
Ягоды на миллион: когда поход в лес грозит крупным штрафом
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео