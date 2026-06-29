ВС РФ поразили газораспределительную станцию в Харьковской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли серию ударов по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в районе населенного пункта Косогоровка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Расчеты беспилотников поразили установку комплексной подготовки газа «Скворцовская», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны России, в результате ударов были выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех подготовки газа.

Как уточнили в ведомстве, атака была проведена в ночь с 28 на 29 июня с применением беспилотников «Герань». Первый удар по газораспределительной станции был нанесен около полуночи, а спустя несколько минут беспилотники поразили установку комплексной подготовки газа «Скворцовская».

Удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры наносятся с целью снижения военно-экономического потенциала противника.

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