«Вот, они на мне!» — SHAMAN доказал, что носит трусы

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 74 0

Артист продемонстрировал свое нижнее белье, чтобы развеять слухи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SHAMAN публично доказал, что носит трусы

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, публично продемонстрировал, что носит нижнее белье. Свои трусы он показал на пресс-конференции в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«Вот, они на мне!» — выкрикнул артист, приспустив штаны.

Однако он не считает ничем позорным, когда люди предпочитают не носить трусы. В пример он привел исторических личностей, которым отсутствие нижнего белья не помешало стать великими людьми.

«Знаете, веками крестьяне, князья, цари творили историю России без всякого нижнего белья. И этот факт не мешает нам ими восхищаться, ставить им памятники», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN заявлял, что не понимает «концепцию нижнего белья». Он также утверждал, что когда собирается в концертный тур, то даже не кладет в свой чемодан трусы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

19:07
Новак дал поручения по стабилизации топливного рынка в России
19:00
Руководство по выживанию: как отвлечь детей от телефонов на летних каникулах
18:52
«Моя ошибка»: SHAMAN пожалел, что выложил ролик с Байкала в интернет
18:45
Пауза перед шагом: ученые нашли неожиданный маркер преждевременной смерти
18:34
«Они эту палочку ему туда и запихали»: мальчик с аутизмом стал жертвой жестокого издевательства в детсаду
18:30
Первая из королевской семьи: Миддлтон покорила три высочайшие вершины Британии

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
Ягоды на миллион: когда поход в лес грозит крупным штрафом
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео