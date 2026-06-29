Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Орегона в США

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Очаг подводного сейсмособытия залегал на глубине десяти километров.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в США

Фото: www.globallookpress.com/Ivan Damanik

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья американского штата Орегон. Об этом сообщили в Геологической службеСША (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 11:35 по всемирному координированному времени (14:35 мск) в 218 километрах к западу от города Бандон, очаг залегал на глубине десяти километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о серии подземных толчков в Китае. В результате землетрясения магнитудой 5,5 в провинции Сычуань пострадали 13 человек, все они получили легкие травмы и были госпитализированы. Из опасных районов эвакуировали 196 жителей.

Сейсмологи также отмечали, что эпицентр китайского землетрясения располагался вблизи населенных пунктов уезда Гао, а очаг находился на глубине около шести километров.

Накануне Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал сейсмическое событие, оценив его магнитуду в 5,2. Эпицентр располагался в 311 километрах к западу от города Сюньчан с населением порядка 118 тысяч человек.

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