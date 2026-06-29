«Моя ошибка»: SHAMAN пожалел, что выложил ролик с Байкала в интернет

SHAMAN пожалел, что выложил ролик с Байкала в интернет

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, пожалел о том, что выложил в интернет скандальный ролик, где он облизывает лед Байкала. Об этом певец рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиа-группы «Россия сегодня».

«Единственная моя ошибка заключалась в том, что я это видео опубликовал в интернете. Но если бы я этого не сделал, это уже был бы совсем другой человек», — заявил артист.

При этом певец подчеркнул, что эта история с Байкалом обернулась последствиями только для него самого.

«После той шутки с Байкалом я никому не навредил, кроме как самому себе», — отметил SHAMAN.

Скандал на Байкале

В феврале 2026 года артист опубликовал видео, на котором облизывает лед на озере Байкал, сопроводив запись пометкой «18+».

После этого часть местных жителей назвала произошедшее осквернением священного места. Во время Масленицы они даже сожгли чучело артиста на Байкале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сам SHAMAN объяснил свой поступок тем, что впервые побывал на озере, восхитился его красотой и спонтанно решил попробовать лед на вкус. При этом певец подчеркнул, что не нарушал закон.

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