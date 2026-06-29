В России отложили изменение условий по семейной ипотеке

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 44 0

Вопрос о возможной корректировке программы пока остается на стадии обсуждения.

Как изменятся условия семейной ипотеки в 2026 году: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Условия программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» сохранятся без изменений до 1 октября 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

В ведомстве уточнили, что сейчас заинтересованные органы продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы. Работа ведется в рамках исполнения поручения президента России.

Также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что с 1 июля правила выдачи семейной ипотеки останутся прежними. По его словам, правительство совместно с заинтересованными ведомствами продолжает прорабатывать различные варианты модернизации программы.

Как отметил Хуснуллин, главная задача возможных изменений — сделать господдержку более адресной и повысить ее эффективность с точки зрения улучшения демографической ситуации.

Программа «Семейная ипотека» остается одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми. Она позволяет оформить жилищный кредит по льготной ставке.

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