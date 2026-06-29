Новак дал поручения по стабилизации топливного рынка в России

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Мощности крупнейших НПЗ страны используются по максимуму.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Регионам необходимо повысить эффективность использования топлива. А также распределять ресурсы, учитывая текущие потребности экономики. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на внутреннем рынке.

Ранее эта тема стала главной на совещании у президента. Владимир Путин отметил, что меры для стабилизации уже приняты. Временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму.

«Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются, и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители и фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива, — от этого зависит урожай. В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов», — заявил Владимир Путин.

Так, на рынок поставляют топливо из ранее накопленных запасов. Они, к слову, соответствуют уровню прошлого года — это один миллион 700 тысяч тонн. Глава государства призвал наращивать объемы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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