Ажиотажный спрос дошел до абсурда: как в России борются топливным кризисом

Запасы бензина в России превышают 1,5 миллиона тонн

Сегодня состоялось большое совещание у вице-премьера Новака, курирующего это направление. Корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев проверил, что происходит на заправках по российским регионам и есть ли дефицит бензина.

Бензин — как товар для спекуляций. В Иркутске полиция задерживает перекупщиков, перепродававших топливо почти по 250 рублей за литр. Один из них — 20-летний предприниматель — пытался найти покупателей через интернет, но вместо клиентов привлек внимание оперативников. Только за сутки в регионе пресекли четыре подобных случая. Одновременно на заправках ввели ограничения на отпуск бензина в одни руки.

Ажиотажный спрос доходит до абсурда. В Ростовской области один грузовик фактически опустошил заправку. Водитель одновременно заправлялся из двух колонок и залил около 14 кубометров топлива — целый бензовоз. После этого отпуск бензина пришлось остановить.

Тем временем география ограничений на отпуск топлива продолжает расширяться. Вслед за десятками регионов лимиты на продажу бензина появились и в Подмосковье — на отдельных заправках «Газпромнефти», «Лукойла» и Teboil. Парадокс в том, что бензина в стране хватает. Его запасы превышают полтора миллиона тонн — почти столько же, сколько год назад. На ситуацию уже отреагировал Владимир Путин.

«Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще и по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы, это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический», — сказал Владимир Путин.

На совещании с руководителями крупнейших нефтяных компаний Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение внутреннего рынка топливом.

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействован потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле по прогнозам производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — добавил президент.

Особое внимание сейчас — сельхозпроизводителям. На совещании у вице-премьера Александра Новака регионы доложили о запасах топлива и предложили дополнительные меры по стабилизации рынка. Главная задача — без сбоев обеспечить горючим фермеров и сельхозпредприятия в разгар уборочной.

Постепенно становится понятно: проблема не столько в объемах топлива, сколько в том, как оно доходит до потребителя. В ряде регионов сбои в логистике быстро превратились в дефицит на заправках.

За поставками следит правительство, за ценами — антимонопольная служба. После вмешательства ФАС в столичном регионе сеть АЗС «Трасса» снизила цены на бензин и дизель. По сравнению с прошлой неделей стоимость топлива здесь сократилась примерно на 25 процентов.

Для стабилизации рынка власти задействуют все доступные механизмы — меняют правила биржевой торговли, перераспределяют поставки, усиливают контроль за снабжением регионов.

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