Героя мема «Веселый молочник» Джастаса Уолкера могут выдворить из РФ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 356 0

Фермер надеется на возможность обжаловать это решение.

Фото, видео: Instagram*/justusdwalker; ВКонтакте / Джастас Уолкер/ wall266392179_15645; 5-tv.ru

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Фермеру Джастасу Уолкеру, известному как «Веселый молочник», могут аннулировать вид на жительство и обязать покинуть Россию. О возможной депортации он сообщил в Telegram-канале.

По словам Уолкера, известие стало для него и его семьи неожиданностью. В последнее время фермер занимался хозяйством и обустройством экокемпинга, когда получил звонок из УФМС с информацией о возможном выдворении.

«Это для нас просто шок, мы находимся в шоковом состоянии. Пойдем в понедельник, <…> увидим постановление, что случилось», — рассказал Уолкер.

Фермер подчеркнул, что пока намерен ознакомиться с документами и выяснить основания возможного решения. Если информация об аннулировании вида на жительство и выдворении подтвердится, семье Уолкера, как он утверждает, придется покинуть Россию в течение нескольких дней. Он надеется, что постановление можно будет обжаловать. Покидать страну Уолкер не намерен и рассчитывает продолжить заниматься здесь своими проектами.

«Мы никак не хотим уезжать из России, мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться», — заявил он.

Уолкер живет вместе с семьей на Алтае и занимается производством сыров и йогуртов. В Россию он переехал вместе с родителями-миссионерами в 1994 году. В 2000-м родители вернулись в Айдахо, однако достигший к тому времени совершеннолетия Уолкер решил остаться.

Широкую известность фермер получил в 2014 году после репортажа об ответных санкциях России. Комментируя ограничения на импорт европейских продуктов, он со смехом произнес фразу: «Не будет вашего итальянского сыра». После этого пользователи сети прозвали Джастаса «веселым молочником». 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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