Крупнейший в мире эксперимент на паузе: остановлен большой адронный коллайдер
Перезапуск установки запланирован на 2030 год.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Xu Jinquan; 5-tv.ru
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Большой адронный коллайдер остановлен на четыре года
Самый мощный в мире ускоритель частиц прекратил работу. Большой адронный коллайдер сегодня остановили и готовят к модернизации.
Как сообщили в Европейской организации ядерных исследований, в нем заменят магниты и установят системы, повышающие частоту столкновения частиц.
Это позволит ученым собирать больше данных. Перезапустить установку планируют к 2030 году. Она получит также новое название — «Большой адронный коллайдер высокой светимости».
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