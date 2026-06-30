Жара в Европе: 1300 жертв, водометы на улицах и молния в Эйфелеву башню

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Аномальное потепление пришло в Венгрию, Румынию и Польшу.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wu Huiwo; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Аномальная жара в Европе унесла жизни более 1300 человек

Экстремальная жара, накрывшая Европу, может оказаться одной из самых смертоносных за последние десятилетия. Она уже спровоцировала гибель как минимум 1300 человек. И по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, жертв будет больше.

Сейчас аномально высокие температуры смещаются на восток. В Венгрии, Румынии, Польше и других странах объявили наивысший уровень опасности, и все ждут больше 40 градусов по Цельсию. На улицах установили распылители и бочки с питьевой водой. А в Германии поливают жителей прямо из полицейских водометов.

В Западной Европе жара спровоцировала грозы. Непогода обрушилась на Германию, Нидерланды и Францию. В Пятой республике только за один вечер зафиксировано свыше 13 тысяч молний. Один из разрядов попал прямо в шпиль Эйфелевой башни. В регион пришли также дождь и ветер, которые принесли временную прохладу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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