Африканская жара добралась до России: в Калининграде побит температурный рекорд

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Жители и туристы спасаются от жары на пляжах Балтийского моря.

Фото, видео: www.globallookpress.com/hwo/imageBROKER.com; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

От теплового удара пострадали более 40 человек в Калининградской области

Африканское пекло из Европы добралось уже и до России. От жары изнывает Калининградская область, побит многолетний температурный рекорд — воздух прогрелся до плюс 36 градусов.

Всего за несколько дней тепловой удар получили больше 40 человек. Спасения от зноя и местные, и туристы ищут на побережье Балтийского моря: вода выше 20 градусов, и пляжи переполнены. Чего не скажешь о побережье Анапы. Море там сейчас очень напоминает застоявшуюся бочку с заросшей водой — все так же из-за температуры и сезонного цветения водорослей.

К середине недели палящий зной доберется до Москвы, воздух прогреется до плюс 30, такая температура продержится несколько дней. А вот Петербург аномальная волна затронет лишь по касательной, но будет достаточно тепло — до плюс 25.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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