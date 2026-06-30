Африканская жара добралась до России: в Калининграде побит температурный рекорд
Жители и туристы спасаются от жары на пляжах Балтийского моря.
Фото, видео: www.globallookpress.com/hwo/imageBROKER.com; 5-tv.ru
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От теплового удара пострадали более 40 человек в Калининградской области
Африканское пекло из Европы добралось уже и до России. От жары изнывает Калининградская область, побит многолетний температурный рекорд — воздух прогрелся до плюс 36 градусов.
Всего за несколько дней тепловой удар получили больше 40 человек. Спасения от зноя и местные, и туристы ищут на побережье Балтийского моря: вода выше 20 градусов, и пляжи переполнены. Чего не скажешь о побережье Анапы. Море там сейчас очень напоминает застоявшуюся бочку с заросшей водой — все так же из-за температуры и сезонного цветения водорослей.
К середине недели палящий зной доберется до Москвы, воздух прогреется до плюс 30, такая температура продержится несколько дней. А вот Петербург аномальная волна затронет лишь по касательной, но будет достаточно тепло — до плюс 25.
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