В сочинском нацпарке вырубили лес и проложили дорогу в заповедной зоне

В Сочи — одна из самых горячих новостей — совсем не погода. На главном курорте страны устроили настоящий лесоповал. Уникальные деревья пилят прямо на территории национального парка. А чтобы вывезти поваленные дубы и каштаны, в заповедном месте варварски проложили дорогу.

При этом уничтожили один из древних кавказских дольменов. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов рублей. Почему всего этого не замечало руководство национального парка, еще предстоит установить. Свое расследование провели «Известия». Скандальные подробности этого дела рассказывает корреспондент Ярослав Богат.

Это второе по величине озеро Краснодарского края — закрытая и очень хрупкая природная система. Прямо на берегу — уютная избушка с надписью «Дом инспектора». А это было снято позже. Здесь то, что осталось от постройки, плавает в высокогорном озере после схода лавины. Маршрут туда сразу закрыли от лишних глаз.

Строить на заповедной территории, а особенно в этом месте, запрещено законом, и это не могло остаться незамеченным руководством нацпарка.

«Конечно же, беспокоят нас и незаконные постройки, которые служат для кого-то пристанищем для отдыха. Ученые не могут зайти туда, и их не слышат, что именно те места, где они размещены, необходимы для сохранения обитания редких краснокнижных растений и животных», — сказал руководитель Сочинского отделения Русского географического общества Александр Зобнин.

Политика руководства нацпарка уже давно в поле зрения силовиков. Двух заместителей бывшего директора Сочинского национального парка Сергея Шевелева — Владимира Атояна и Владимира Титова — судят за превышение должностных полномочий.

«Еще пока нету судьи. Даты рассмотрения пока нет. Ну, честно сказать, я сам еще не разобрался до конца, в чем конкретно обвиняют», — сказал Владимир Титов.

Судя по материалам уголовного дела, Атоян и Титов закрывали глаза на то, что один из лесничих вывозил лес. Для этого даже дорогу построили, рассказывает бывший инспектор нацпарка.

«Цель была — это лес, который лежал на хребте и за хребтом. То есть дуб, каштан, который должны были они вывести на завод, распилить, а доски пустить в своих целях. Говорят, они там мост отремонтировали, который никакого отношения к национальному парку не имеет. Ну, цель основная — деньги», — сказал бывший природоохранный инспектор Сочинского национального парка Юрий Кремер.

Выше по вырубленной дороге — древний дольменный комплекс. Прямо у моих ног остатки бронзовой печи, которой несколько тысяч лет, и она имеет все признаки культурного наследия. Но, судя по всему, руководители парка о таком значимом объекте не знали, но зато прекрасно знали о дороге, которую прорубили прямо в особо охраняемой территории, поверх реликтовой кузни, по сути, ее уничтожив.

Ущерб природе от строительства лесной дороги составит почти 270 миллионов рублей. Это результаты экспертизы Сочинского географического сообщества, которую заказали в МВД. При этом на официальный запрос «Известий» в нацпарке ответили, что «фактов причинения материального ущерба учреждению не установлено». Местный Росприроднадзор тоже ничего противозаконного не нашел. Уголовное дело возбудили только когда в Сочи прибыла комиссия Генеральной прокуратуры.

А это ущелье Ацху. Туристическая узкоколейка, которую здесь установили, так и не открылась. Нацпарк свою причастность к разрешению на строительство отрицал. Экспертиза Сочинского географического сообщества по этому объекту выявила еще почти 282 миллиона рублей ущерба природе.

«Если говорить, к примеру, о вот этом узкоколенном эндемике на планете, встречающемся только там, то колокольчик твердолистный мы в прошлом году насчитали всего около 50 экземпляров. Это практически ничто», — сказал доктор биологических наук, заслуженный эколог Российской Федерации Борис Туниев.

Весомое количество скандальных решений было принято еще при Сергее Шевелеве, который руководил нацпарком и заповедниками с 2022 года. После прошлого материала «Известий» о нарушениях в нацпарке на три миллиарда рублей он внезапно сослался на проблемы со здоровьем и уехал на лечение в Германию, а, вернувшись, ушел в отставку. Шевелев, в отличие от своих бывших коллег, ни как свидетель, ни как фигурант уголовного дела не проходит.

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