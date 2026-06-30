За ночь силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над регионами России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

Свыше 60 БПЛА было ликвидировано над Ростовской областью.

ВСУ атаковали Ростовскую область 30 июня

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 30 июня силы ПВО РФ сбили 419 украинских дронов над регионами России.

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 419 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В военном ведомстве уточнили, что атаке со стороны противники — Вооруженных сил Украины (ВСУ) — подверглись Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Орловская, Воронежская, Тульская и другие области.

Помимо этого, российские военные перехватили вражеские дроны в небе над Липецкой, Саратовской, Смоленской, Тверской областями, а также над Республикой Крым и Московским регионом.

Кроме того, массированному удару беспилотников со стороны боевиков киевского режима подверглась Ростовская область. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, за ночь российские военные сбили свыше 60 дронов. ВСУ. Враг, в частности, пытался атаковать города Гуково и Таганрог. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о ходе которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные города ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате удара ВСУ по Брянской области погибли два человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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