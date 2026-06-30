В Монако объявили красный план перехвата после теракта

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 43 0

Правоохранители разыскивают человека, скрывшегося с места происшествия.

Фото, видео: Reuters/Manon Cruz; 5-tv.ru

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В Монако объявили красный план перехвата после взрыва, произошедшего 29 июня. Обстановку на границе княжества с Францией 30 июня показала корреспондент «Известий» Кристина Гершвильд.

По ее словам, полиция проверяет практически весь въезжающий транспорт, усилены проверки на границе. Правоохранители продолжают поиск человека, который после взрыва скрылся с места происшествия.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил рюкзак у входа в здание в момент, когда внутрь заходили люди. В результате взрыва пострадали три человека. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что одним из пострадавших может быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

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