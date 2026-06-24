Пятидневка не для всех: график работы 5/2 «убивает» гормональный фон женщины

Эндокринолог Афанасьева: график работы 5/2 негативно влияет на женское здоровье

Работающая женщина давно живет в режиме двух полных смен: сначала офис, отчеты и дедлайны, потом дом, быт и забота о семье. Пятидневка, созданная когда-то для мужчин на производстве, для нее оборачивается графиком «белки в колесе», где отдых — лишь иллюзия.

Почему именно женский организм платит за такой уклад самую высокую цену и как привычный рабочий ритм незаметно подтачивает здоровье, эксклюзивно для 5-tv.ru объяснили психолог Евгения Заяева и врач гинеколог-эндокринолог, член Российского общества специалистов по гинекологической эндокринологии и менопаузе Лилия Афанасьева.

Чем график работы 5/2 опасен для организма женщины

Как график 5/2 влияет на здоровье женщин. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO Zoonar.com NATEE MEEPIAN

Многие женщины годами живут в режиме 5/2, считая его единственно возможным. По словам эндокринолога Лилии Афанасьевой, такой график может стать причиной серьезных сбоев в организме, и дело не в усталости как таковой, а как в том, что организм просто реагирует на хронический недосып и нарушение естественных биоритмов.

«Что же происходит с гормональным фоном? Ранний подъем и недостаток сна — это прямой путь к повышению уровня кортизола. В норме этот гормон должен быть высоким утром, чтобы помочь проснуться, и снижаться к вечеру. При хроническом недосыпе его уровень остается повышенным постоянно», — подчеркнула эксперт.

Кортизол подавляет выработку эстрогенов и прогестерона — ключевых гормонов женской репродуктивной системы.

«Как следствие — нерегулярный цикл, болезненная менструация, обострение ПМС и проблемы с зачатием», — отметила Лилия Афанасьева.

Признаки истощения женщины из-за графика работы 5/2

Как график 5/2 влияет на здоровье женщин. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO Zoonar.com NATEE MEEPIAN

У женщин, работающих в режиме раннего подъема и позднего отхода ко сну, чаще регистрируются гормональные нарушения даже при отсутствии других факторов риска. Нарушение циркадных ритмов сбивает работу всей эндокринной системы, включая щитовидную железу и надпочечники.

«Первыми сигналами становятся изменения, которые видны в зеркале: тусклый цвет лица, расширенные сосуды и поры, отечность по утрам. Все это — результат повышения кортизола. Гормон стресса провоцирует задержку жидкости и нарушение микроциркуляции. Кожа перестает получать достаточное питание и кислород, замедляется ее обновление, появляется серый оттенок», — объяснила врач.

В группе риска — женщины от 30 до 45 лет, у которых нарушение сна часто сочетается с работой в режиме пятидневки.

Еще одно последствие пятидневки — это сбои в углеводном обмене. Из-за поздних ужинов и сдвига графика питания нарушается работа инсулина, развивается инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки перестают реагировать на инсулин.

Глюкоза не усваивается, а откладывается в жир. Это один из ключевых факторов набора веса у женщин с сидячим графиком, даже при отсутствии переедания.

«Инсулинорезистентность, в свою очередь, запускает хроническое воспаление — Inflammation — процесс, который ускоряет старение организма на клеточном уровне. Появляются боли в суставах по утрам, общая разбитость, чувство, что организм не восстанавливается за ночь. На фоне всех этих изменений формируется астенический синдром: постоянная усталость, отсутствие энергии, снижение концентрации. Женщина теряет интерес к тому, что раньше приносило радость», — перечислила последствия эксперт.

Снижение уровня эстрогенов и прогестерона ведет к падению либидо, что влияет на отношения с партнерами. Женщины часто не связывают это с режимом работы, списывая на возраст или стресс.

Что можно сделать женщине, работающей на графике 5/2

Как график 5/2 влияет на здоровье женщин. Фото: www.globallookpress.com/Helena Dolderer

По словам эндокринолога, главное, что можно сделать при пятидневке — это пересмотреть график. Но в реальности не всегда есть такая возможность.

«Эндокринологи и гинекологи сходятся в рекомендациях: выходные надо использовать для восстановления циркадных ритмов: вставать в одно и то же время, но ложиться чуть раньше, не пропускать завтрак и ужинать не позднее чем за три часа до сна, отдавая предпочтение белку и овощам», — сказала Афанасьева.

Контролировать уровень кортизола поможет умеренная физическая активность, дыхательные практики и отказ от кофеина во второй половине дня при нарушениях цикла и наборе веса на фоне графика 5/2 обратиться к гинекологу и эндокринологу для проверки гормонального профиля и инсулинорезистентности.

«Да, пятидневка не убивает женщин напрямую, но она создает условия, в которых организм начинает работать на износ. И если не слышать его сигналы, последствия могут стать необратимыми», — подытожила специалист.

Как график работы 5/2 влияет на психику женщины

Как график 5/2 влияет на здоровье женщин. Фото: www.globalloopress.com/Juliane Sonntag

Как рассказала психолог, для первой половины XX века пятидневный график был огромным социальным достижением: тогда шла борьба профсоюзов за право на отдых и на работу, восьмичасовой рабочий день.

Одновременно это эпоха, когда женщины массово пришли на заводы и фабрики, стали работать наравне с мужчинами именно на производственных предприятиях, да.

«То есть здесь уже есть некое противоречие, поскольку изначально это были стандарты, ориентированные на мужчин. Процент работающих в цехах женщин был значительно ниже. Затем этот пятидневный стандарт распространяется на все сферы и на все страны, и сегодня мы имеем картину, в которой работающая женщина имеет по сути двойную занятость.

Сначала она работает на работе, где у нее есть отчеты, дедлайны, задачи, клиенты, начальство. Она приходит домой, и начинается вторая смена: это готовка, уборка, проверка уроков, полное обслуживание семьи, как бытовое, так и психологическое и эмоциональное, что тоже немаловажно. Закупки, записи к врачам. И это вот та часть ее жизни, в которой бесконечное количество задач, и это те задачи, которые не имеют какого-то дедлайна, они не заканчиваются никогда», — подчеркнула Евгения Заяева.

Выходные — это дни, в которые, казалось бы, женщины должны отдыхать… но нет. У них есть обязанности — бытовые, родительские, семейные. У них нет возможности восстановиться по пяти дней работы, отдохнуть, побыть одной, наполниться какими-то силами или хотя бы минимально сбросить напряжение. Соответственно, у режима белки в колесе есть определенная цена.

«И цена — это хронический стресс. А хронический стресс, которым живет женщина, это не просто какая-то усталость или какой-то каприз, это удар по здоровью, по психологическому состоянию, это развитие депрессии, это постоянный недосып, это невозможность восстановиться, невозможность правильно питаться», — отметила специалист.

Вот вариант финального вывода, который можно добавить в конец текста:

Важно помнить, что даже при плотном графике 5/2 частично снизить нагрузку на организм помогает соблюдение режима дня: стабильное время сна и подъема, регулярное питание в течение дня, а не только поздно вечером, а также отказ от привычки «залипать» в телефоне до глубокой ночи. Эти простые меры помогают уменьшить уровень стресса, нормализовать гормональный фон и поддерживать ресурсы организма, не доводя его до хронического истощения.