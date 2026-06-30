Все изменит? Эти четыре знака зодиака почувствуют влияние ретроградного Меркурия

Начался второй в 2026 году ретроградный Меркурий. Период стартовал 29 июля. Он продлится до 23 июля. В этот раз, по мнению астрологов, планета движется в знаке Рака, поэтому на первый план выйдут темы семьи, эмоциональной безопасности и отношений с близкими. Особенно сильно космическое явление может затронуть четыре знака зодиака — Овна, Рака, Весы и Козерога. Об этом сообщило TODAY.

Овен: эмоции возьмут верх над логикой

Для Овнов ближайшие недели могут стать периодом эмоциональных откровений и непростых разговоров.

Астрологи считают, что представители этого знака будут чаще говорить о чувствах, чем руководствоваться холодным расчетом. Из-за этого могут возникнуть недопонимания и ощущение, что окружающие не слышат их по-настоящему.

Кроме того, Овнам советуют не перегружать себя новыми задачами. Вместо бесконечного списка дел лучше сосредоточиться на том, что действительно важно, и постепенно избавляться от накопившегося напряжения.

Рак: время вспомнить о себе

Поскольку ретроградный Меркурий проходит именно в знаке Рака, его представители окажутся в центре космических перемен.

По мнению астрологов, ближайшие недели помогут Ракам раскрыть творческий потенциал и по-новому взглянуть на собственную индивидуальность. Однако чрезмерная импульсивность может помешать воплощению даже самых удачных идей.

Чтобы легче пережить этот период, Ракам советуют больше времени уделять хобби, искусству и общению с людьми, которые готовы поддержать в трудную минуту.

Главный урок этого времени — научиться принимать помощь, а не только заботиться об окружающих.

Весы: испытания на работе и поиск баланса

Для Весов ретроградный Меркурий может затронуть профессиональную сферу.

Астрологи предупреждают, что в карьере возможны неожиданные перемены, сложные решения и ситуации, в которых придется быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Перфекционизм, свойственный многим Весам, способен только усилить внутреннее напряжение.

Вместо того чтобы пытаться решить все самостоятельно, представителям этого знака рекомендуют чаще обращаться за поддержкой к коллегам и друзьям. Командная работа в этот период окажется гораздо эффективнее одиночных усилий.

Козерог: время позаботиться о себе

Главной темой ближайших недель для Козерогов станет поиск баланса между работой, обязанностями и личной жизнью.

Астрологи считают, что представители этого знака слишком много энергии отдают другим людям и постепенно забывают о собственных потребностях.

Ретроградный Меркурий может заставить их пересмотреть привычный образ жизни и научиться уделять больше внимания себе.

Не исключены и сомнения в романтических отношениях. Специалисты советуют не принимать поспешных решений и осторожнее относиться к новым знакомствам, особенно если человек производит слишком идеальное впечатление.

Почему именно эти знаки

Рак относится к так называемым кардинальным знакам зодиака. К этой группе также принадлежат Овен, Весы и Козерог.

Согласно астрологической традиции, именно кардинальные знаки сильнее остальных ощущают влияние планетарных изменений, происходящих в одном из них.

Поэтому нынешний ретроградный Меркурий, по мнению астрологов, может затронуть их эмоциональную сферу, отношения с близкими и чувство внутренней безопасности.

Когда все закончится

Нынешний период ретроградного Меркурия завершится 23 июля. После этого, как считают астрологи, многие вопросы начнут решаться проще, а неопределенность постепенно уйдет.

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