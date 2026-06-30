Лантратова: гибель младенца в Егорьевске из-за атаки ВСУ не имеет оправданий

Гибель шестимесячного ребенка в результате атаки беспилотников на подмосковный Егорьевск невозможно оправдать ни с правовой, ни с нравственной точки зрения. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания», — подчеркнула омбудсмен в своем канале в мессенджере МАКС.

Лантратова также выразила соболезнования родственникам погибшего ребенка и отметила необходимость международной правовой оценки подобных инцидентов.

Утром 30 июня Вооруженные силы Украины атаковали БПЛА подмосковный Егорьевск. После падения дрона произошло возгорание частного жилого дома.

Под завалами оказались люди. Спасатели провели оперативную эвакуацию и извлекли двоих взрослых и двоих детей. В результате происшествия пострадали четыре человека, шестимесячный ребенок погиб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

Позднее в тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что гибель детей в результате подобных атак стала следствием действий киевских властей. Он также отметил, что российская сторона намерена вновь обратить внимание международного сообщества на факты атак по гражданской инфраструктуре.

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