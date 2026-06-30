Лантратова: гибель младенца в Егорьевске из-за атаки ВСУ не имеет оправданий

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 147 0

Омбудсмен призвала дать произошедшему международную юридическую оценку.

Лантратова прокомментировала гибель ребенка в Егорьевске

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Гибель шестимесячного ребенка в результате атаки беспилотников на подмосковный Егорьевск невозможно оправдать ни с правовой, ни с нравственной точки зрения. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания», — подчеркнула омбудсмен в своем канале в мессенджере МАКС.

Лантратова также выразила соболезнования родственникам погибшего ребенка и отметила необходимость международной правовой оценки подобных инцидентов.

Утром 30 июня Вооруженные силы Украины атаковали БПЛА подмосковный Егорьевск. После падения дрона произошло возгорание частного жилого дома.

Под завалами оказались люди. Спасатели провели оперативную эвакуацию и извлекли двоих взрослых и двоих детей. В результате происшествия пострадали четыре человека, шестимесячный ребенок погиб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

Позднее в тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что гибель детей в результате подобных атак стала следствием действий киевских властей. Он также отметил, что российская сторона намерена вновь обратить внимание международного сообщества на факты атак по гражданской инфраструктуре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
30 июн
В результате повторной атаки дронов ВСУ в Донецке погиб сотрудник МЧС России
30 июн
Шестимесячный ребенок погиб в результате удара беспилотника ВСУ в Подмосковье
30 июн
За ночь силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над регионами России
30 июн
Средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ на подлете к Москве
28 июн
Украинские беспилотники уничтожили 14 школьных автобусов в Херсонской области
28 июн
За ночь силы ПВО уничтожили 213 беспилотников ВСУ над регионами России
28 июн
В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА погиб человек
28 июн
Врачи оценили состояние пострадавших при атаке БПЛА на «Самбекские высоты»
28 июн
В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на НПЗ
27 июн
Число жертв в результате удара ВСУ по Брянской области выросло до двух человек
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Все изменит? Эти четыре знака зодиака почувствуют влияние ретроградного М...

Последние новости

21:40
Россия направит в Турцию самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров
21:26
Девять смертей от суррогата: на Урале разыскивают продавцов поддельного алкоголя
21:07
Трамп назвал вредным для США гражданство по праву рождения
21:00
Оставила предсмертную записку: пожилая женщина отравила четверых внуков и дочь
20:55
Версия о причастности СБУ к взрыву в Монако считается приоритетной
20:44
Планировка и площадь: какие квартиры более популярны на вторичном рынке

Сейчас читают

Женщине оторвало ноги: что известно о пострадавших при взрыве в Монако
Оккультное убийство? В СК оценили версию о расправе над студентом в Омске
Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео