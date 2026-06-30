Трамп назвал вредным для США гражданство по праву рождения

Трамп: гражданство по праву рождения вредно для США

Право на американское гражданство для рожденных на территории страны вредит государству. Так президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Верховного суда США, который заблокировал его инициативу об отмене такой возможности, в соцсети Truth Sосial.

Американский лидер отметил, что добиться отмены гражданства по праву рождения все еще можно. По словам Трампа, для этого Конгрессу необходимо начать работу над соответствующим законом.

До этого стало известно, что Верховный суд США заблокировал инициативу Трампа, направленную против всеобщего права на американское гражданство для детей, рожденных на территории страны. Американский лидер хотел изменить действующий порядок, при котором большинство появившихся на свет в США получают гражданство автоматически.

По данным BBC, большинство из девяти судей не поддержало пересмотр 150-летнего судебного прецедента, а также давнего толкования федерального закона и положений Конституции США.

В публикации также отмечалось, что решение суда стало серьезной неудачей для Трампа и, вероятно, подтолкнет его администрацию к поиску новых способов ужесточить миграционную политику и ограничить въезд нелегальных мигрантов в страну.

Команда Трампа начала подготовку к введению чрезвычайного положения для борьбы с миграцией в январе 2025 года. Тогда же началась работа над указом об отмене гражданства по праву рождения.

Газета Politico писала, что этот шаг должен был дать администрации дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещаний Трампа по защите границ и депортации миллионов нелегальных мигрантов.

Ранее, писал 5-tv.ru, эксперт предупредил США о риске роста терактов и насилия.

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