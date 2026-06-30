Версия о причастности СБУ к взрыву в Монако считается приоритетной

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Вадим Ермолаев вел обеспеченный образ жизни и фигурировал в списках журнала Forbes как один из богатейших людей Украины. Около десяти лет назад он отказался от гражданства страны.

Взрыв в Монако: против какого бизнесмен направлен причина

Фото: Reuters/Alexandre Dimou

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Figaro: версия о причастности СБУ к взрыву в Монако против Ермолаева ключевая

Следствие рассматривает версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к взрыву в Монако как приоритетную. По данным Figaro, подрыв мог быть организован в качестве предупреждения украинскому бизнесмену Вадиму Ермолаеву.

Полиция княжества ищет подозреваемого, который мог оставить у жилого дома самодельное взрывное устройство. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека, двое из них в критическом состоянии. По данным европейских СМИ, в числе раненых 59-летний днепропетровский бизнесмен Ермолаев.

Взрыв произошел 29 июня примерно в 21:00 около жилого дома на улице Реверанд Пер Луи Фролла. После сообщения о ЧП на место прибыли экстренные службы Монако. Медики нашли одного раненого человека на ступеньках первого этажа, еще двоих пострадавших обнаружили в здании.

После оказания первой помощи всех доставили в больницы. Мужчину и женщину госпитализировали в клинику в Ницце, где врачи оценили их состояние как критическое. Подростка, который получил менее тяжелые травмы, отправили в детскую больницу Ленваль.

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения рядом с местом взрыва. Внимание правоохранителей привлек мужчина в черной панаме, натянутой на голову, черной олимпийке, белых брюках и белых кроссовках.

На кадрах видно, как он подошел к дому и оставляет у входа рюкзак. Криминалисты предположили, что именно в нем находилось самодельное взрывное устройство.

Официально власти Монако не раскрывали личности пострадавших. Однако, по данным французских СМИ, это Вадим Ермолаев, его супруга и несовершеннолетний сын.

Государственный министр Монако Кристоф Мирман сообщил, что предполагаемый исполнитель пешком пересек границу по мосту и скрылся. Позднее камеры видеонаблюдения зафиксировали его во французском городе Босолей.

Что известно о бизнесмене Ермолаеве

Вадим Ермолаев родился и вырос в Днепропетровске. Он основал корпорацию «Алеф», которая занималась строительством, агропромышленностью и торговлей алкоголем. В городе бизнесмен считался одним из крупнейших застройщиков жилой и коммерческой недвижимости.

Ермолаев вел обеспеченный образ жизни и фигурировал в списках журнала Forbes как один из богатейших людей Украины. Около десяти лет назад он отказался от украинского гражданства и оставил только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием получить международную защиту.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции в 2023 году из-за бизнеса в Крыму. К этому времени предприниматель уже переехал в Европу.

Через два года на Кипре по запросу Интерпола задержали старшего сына Ермолаева, Артура. Его подозревали в создании на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. По версии следствия, участники схемы обманули людей в разных странах более чем на 100 миллионов евро с 2019 по 2022 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавшего при взрыве в Монако Ермолаева доставили на лечение в Тулон.

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