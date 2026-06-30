В Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 73 0

Проводить государственного деятеля в последний путь прибыл лично президент России Владимир Путин.

Фото, видео: Егор Алеев/ТАСС; 5-tv.ru

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В Москве простились с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. На церемонии побывал корреспондент 5-tv.ru.

Сердце государственного деятеля остановилось 26 июня 2026 года. Ему было 73 года. Похоронят Иванова на Троекуровском кладбище.

Проводить его в последний путь прибыл лично президент России Владимир Путин, а также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Иванов занимал должность главы Минобороны на протяжении шести лет — с 2001 по 2007 год. Затем до 2011-го был первым заместителем председателя правительства и заместителем председателя правительства. После работал руководителем Администрации президента России. А с 2016 года занимал должность специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Последний пост Иванов покинул лишь в феврале 2026 года по собственному желанию.

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