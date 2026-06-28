Путин: необходимо минимизировать последствия ударов ВСУ по инфраструктуре РФ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 55 0

Глава государства также призвал не допустить перебоев с поставками горючего.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ по объектам российской инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Глава государства подчеркнул, что ситуация требует дополнительных решений для стабильной работы отрасли и надежного снабжения потребителей.

«Хотел бы вновь повторить — нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам и по объектам инфраструктуры», — заявил президент.

По словам Путина, вместе с руководителями крупнейших энергетических компаний необходимо выработать дополнительные меры, которые позволят обеспечить бесперебойные поставки топлива по всей стране.

Президент также обратил внимание, что проблемы на рынке пока сохраняются. В частности, речь идет об очередях на автозаправочных станциях и сложностях, с которыми сталкиваются автомобилисты и представители бизнеса.

Для стабилизации ситуации, отметил глава государства, необходимо принимать системные решения, включая наращивание объемов производства топлива и сохранение экономически обоснованного уровня цен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. На внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы топлива. Однако, несмотря на это, нынешний объем запасов почти соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Деньги по карме: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

21:09
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2
20:49
Три человека успели катапультироваться из разбившегося во Франции самолета
20:38
Путин допустил введение запрета на экспорт дизельного топлива
20:35
Удары ЦАХАЛ повредили объекты культурного наследия в Ливане
20:32
Путин спрогнозировал рост производства топлива в России уже в июле
20:28
Путин: необходимо минимизировать последствия ударов ВСУ по инфраструктуре РФ

Сейчас читают

Грандиозное шоу: самые яркие моменты праздника выпускников «Алые паруса — 2026»
«Уши отрежем»: вернувшиеся из плена куряне рассказали о зверствах ВСУ
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео