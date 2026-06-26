Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 19 841 0

О его смерти сообщила пресс-служба Единой Лиги, где он был почётным президентом.

Почему умер Сергей Иванов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Бывший министр обороны России и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был.

«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», — говорится в сообщении.

Сергей Иванов возглавлял Министерство обороны России с 2001 по 2007 год. После этого он занимал должности первого заместителя председателя правительства и заместителя председателя правительства, а затем перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял с 2011 по 2016 год.

С 2016 по 2026 год Иванов занимал пост специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале этого года он покинул должность по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 80-м году жизни скончался бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев.

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