Мать любой ценой: ложная беременность закончилась убийством и стала основой тру-крайма

В США женщина врала о своей беременности, убила знакомую и украла ее ребенка

История Тейлор Паркер легла в основу нового документального фильма Netflix «Материнский инстинкт». Проект рассказывает о деле, которое началось как обман ради сохранения отношений, а закончилось убийством 21-летней Рейган Симмонс-Хэнкок и смертью ее нерожденной дочери.

Преступление произошло в октябре 2020 года в городе Нью-Бостон, штат Техас. Паркер была знакома с беременной Рейган: ранее она фотографировала ее свадьбу. Эта связь помогла женщине приблизиться к будущей жертве. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как Тейлор Паркер придумала беременность

По данным следствия, Паркер начала лгать о беременности, чтобы удержать бойфренда Уэйда Гриффина. На самом деле забеременеть она не могла: еще в 2015 году ей удалили матку.

Несмотря на это, женщина месяцами поддерживала обман. Она носила силиконовый живот, публиковала фотографии в социальных сетях, показывала знакомым поддельные снимки УЗИ и даже устроила гендер-пати.

Окружающим казалось, что Паркер действительно готовится стать матерью. Однако ближе к предполагаемой дате родов ее легенда начала рассыпаться.

Убийство Рейган Симмонс-Хэнкок

В октябре 2020 года Паркер приехала в дом Рейган Симмонс-Хэнкок. Та находилась на позднем сроке беременности и ждала второго ребенка.

Следствие установило, что Паркер напала на женщину и убила ее. После этого она извлекла из тела жертвы ребенка, чтобы выдать младенца за своего.

Паркер скрылась с места преступления, но вскоре была остановлена полицией за опасное вождение. Она заявила, что только что родила в машине.

Как ложь раскрылась

Рассказ Паркер быстро вызвал подозрения. Медики не обнаружили у нее признаков недавних родов. Позже выяснилось, что из-за перенесенной операции она вообще не могла быть беременной.

ДНК-тест подтвердил, что ребенок принадлежал убитой Рейган Симмонс-Хэнкок. Младенца, которого звали Брэкслинн Сейдж, спасти не удалось.

Следователи пришли к выводу, что преступление было не спонтанным, а стало финальной точкой многомесячной лжи.

В 2022 году суд признал Тейлор Паркер виновной в убийстве и похищении ребенка. Ее приговорили к смертной казни.

Почему об этом сняли документальный фильм

История Паркер стала основой документального фильма Netflix «Материнский инстинкт». Картина вышла в июне 2026 года и пополнила линейку тру-крайм-проектов платформы.

Фильм сняла режиссер Джессика Диммок. Авторы восстанавливают хронологию преступления через интервью, материалы расследования и рассказы людей, которые знали Паркер и Рейган Симмонс-Хэнкок.

Главный вопрос документалки — как женщине удалось так долго поддерживать очевидно невозможную ложь и почему окружающие не смогли вовремя распознать опасность.

Чем пугает «Материнский инстинкт»

Фильм страшен не только самим преступлением. Еще сильнее действует понимание, что трагедия выросла из бытового обмана, которому многие поверили.

Паркер не выглядела для окружающих как очевидная угроза. Она была знакомой, фотографом, будущей матерью в глазах друзей и близких. Именно этот контраст между внешним образом и реальностью делает историю особенно тревожной.

«Материнский инстинкт» показывает, как желание сохранить отношения и контроль над собственной легендой превратилось в преступление, разрушившее сразу несколько жизней.

Стоит ли смотреть документалку

«Материнский инстинкт» — тяжелый фильм, который сложно назвать обычным развлечением. Он подойдет зрителям, интересующимся реальными расследованиями и психологией преступников.

При этом впечатлительным людям стоит учитывать, что в основе ленты лежит жестокое убийство беременной женщины и смерть ребенка. Даже без художественного хоррора эта история производит сильное эмоциональное впечатление.

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