Решетников указал на охлаждение рынка труда в России

Российский рынок труда демонстрирует признаки остывания. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в беседе с ИС «Вести».

«В целом по тенденции мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает», — сказал он.

По словам министра, сейчас в разных отраслях экономики постепенно нормализуется соотношение между числом открытых вакансий и доступными кадрами. При этом в отдельных секторах уже наблюдается избыток трудовых ресурсов.

В первую очередь это касается направлений, наиболее чувствительных к охлаждению экономики. Среди них Решетников назвал производство инвестиционных товаров и машиностроение.

Министр уточнил, что в таких сферах некоторые предприятия переходят на четырехдневную рабочую неделю и сталкиваются с неполной загрузкой мощностей.

Решетников подчеркнул, что происходящие изменения являются частью структурной перестройки экономики. Трудности с сохранением прежнего режима работы испытывают и отдельные предприятия, в том числе шахты глубокого залегания с высокой себестоимостью добычи природных ресурсов.

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