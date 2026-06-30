Актер Алексей Гуськов станет ведущим нового научно-популярного цикла на РЕН ТВ

Народный артист России Алексей Гуськов станет ведущим нового документального цикла РЕН ТВ. Премьера масштабного научно-популярного проекта «Что мы знаем о планете Земля?» состоится 5 июля на телеканале РЕН ТВ.

Создатели цикла намерены по-новому показать привычный жанр научпопа, объединив строгий научный подход, динамику большого кино и современные визуальные технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ).

С помощью ИИ-технологий Гуськов будет буквально перемещаться по разным точкам планеты, оказываясь в центре событий и помогая зрителям разобраться в механике сложных природных процессов через наглядные эксперименты и зрелищные объяснения. Сам Гуськов сравнил участие в проекте с работой в формате голливудских технологий.

Также артист отметил, что ему было интересно работать в новой системе координат, созданной при помощи ИИ. По его словам, после выхода франшизы «Гарри Поттер» многие звезды мирового кино уже пробовали себя в виртуальной реальности, а мир, сконструированный с участием ИИ, становится частью будущего.

«Работать в этой новой системе координат, созданной с помощью ИИ, очень интересно. <…> Мир, сконструированный при участии ИИ, — это наше будущее», — отметил артист.

Каждый 46-минутный выпуск цикла будет построен как расследование загадок Земли на стыке географии, биологии, химии и физики. Авторы проекта расскажут, сколько раз на планете исчезала жизнь, можно ли укротить ураганы, зачем Земле столько соли и почему поверхность планеты буквально расходится по швам.

Премьера программы продолжит долгосрочную стратегию РЕН ТВ как телеканала для любознательной аудитории, интересующейся наукой, технологиями и устройством мира.

Новый цикл «Что мы знаем о планете Земля?» выйдет на РЕН ТВ 5 июля в 16:55.

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