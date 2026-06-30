Пострадавшего при взрыве в Монако Ермолаева доставили на лечение в Тулон

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 48 0

После происшествия медики продолжили оказание помощи пострадавшим.

Бизнесмена Ермолаева после взрыва в Монако перевезли в Тулон

Фото: Reuters/Alexandre Dimou

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Пострадавшего при взрыве в Монако украинского бизнесмена Вадима Ермолаева перевезли из Ниццы в больницу Тулона. Об этом сообщило французское издание Nice-Matin.

Транспортировку выполнили на медицинском вертолете, после чего пациента доставили в госпиталь Сент-Анн.

Как уточнило издание, спутнице предпринимателя, которой оторвало ноги в результате взрыва, уже сделали операцию. По имеющейся информации, угрозы ее жизни нет.

Взрыв произошел днем ранее в исторической части Монако. В результате пострадали три человека, двое получили тяжелые ранения. Среди них оказался Ермолаев и члены его семьи.

По предварительным данным, незадолго до происшествия камеры наблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил рюкзак возле входа в здание и покинул место. После этого произошел взрыв.

Для поиска подозреваемого власти княжества объявили «красный план перехвата».

Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее первым терактом в истории. Аналогичную оценку дал князь Альбер II, заявив, что инцидент стал серьезным потрясением для жителей страны.

Ермолаев входил в число наиболее состоятельных предпринимателей Украины по версии Forbes Ukraine за 2020 год.

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