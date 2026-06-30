Более 80 стационаров обновили в Москве с 2020 года

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 22 0

Преобразились не только здания, но и пространства вокруг них.

В Москве с 2020 года обновлено более 80 стационаров

Фото: MAX/Сергей Собянин. Личный блог

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За последние шесть лет, с 2020 года, в Москве обновили более 80 стационаров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Градоначальник рассказал, что была поставлена амбициозная задача: создать новый каркас стационарной помощи.

«Это значит — не только строить новые, но и полностью обновить существующие больничные корпуса, чтобы, и они соответствовали самым современным стандартам», — пояснил Сергей Собянин, отметив, что реализация этого плана идет полным ходом.

По словам мэра, преображаются не только сами здания, но и пространство вокруг них. Кроме того, там, где это возможно, территории медицинских учреждений превращаются в качественные общественные места как для пациентов, так и для врачей.

Сергей Собянин добавил, что в программу по масштабному обновлению медучреждений вошли, например, Городская клиническая больница имени Буянова в Царицыно и МКНЦ имени Логинова на шоссе Энтузиастов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что в Щербинке появится новый спортивный комплекс. Здание площадью около шести тысяч квадратных метров планируют построить в стиле модернизма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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