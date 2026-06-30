«Нельзя терять бдительность»: доктор наук оценил шансы столкновения астероида с Землей
Ожидается, что одно из космических тел приблизится к нашей планете в 2028 году.
Фото: www.globallookpress.com/ESA
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Доктор наук Чумаков оценил шансы столкновения астероида 2024 YR4 с Землей
На текущем этапе наблюдений вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей крайне низкая. Об этом «Известиям» рассказал доктор наук Сергей Чумаков.
Он отметил, что нашей планете ничего не угрожает. Риск столкновения не превышает и долей процента.
«Риски малы, но о полном их отсутствии пока речи не идет и бдительность терять нельзя», — сказал Сергей Чумаков.
Доктор наук подчеркнул, что, несмотря на благоприятные данные, полностью исключать возможность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей все же не следует. На движение космического объекта влияет много факторов. Среди них — гравитационные силы Солнца и притяжение других планет.
Сергей Чумаков также рассказал, что случится, если такой объект «упадет» на Землю. Удар такой силы сопоставим с ядерным взрывом. Следовательно, как пояснил ученый, последствия будут крайне тяжелыми.
Эксперты постоянно следят за такого рода объектами и рассчитывают их движение на несколько лет вперед. Например, ожидается, что астероид 2024 YR4 к 2028 году очень близко подойдет к Земле. Сейчас об этом космическом теле мало информации. Поэтому ученые с нетерпением ждут момента, когда смогут изучить его получше.
Ранее «Роскосмос» показал движение астероида 2208 Пушкин.
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