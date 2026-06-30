«Нельзя терять бдительность»: доктор наук оценил шансы столкновения астероида с Землей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Ожидается, что одно из космических тел приблизится к нашей планете в 2028 году.

Астероида 2024 YR4 столкнется с Землей или нет

Фото: www.globallookpress.com/ESA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Доктор наук Чумаков оценил шансы столкновения астероида 2024 YR4 с Землей

На текущем этапе наблюдений вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей крайне низкая. Об этом «Известиям» рассказал доктор наук Сергей Чумаков.

Он отметил, что нашей планете ничего не угрожает. Риск столкновения не превышает и долей процента.

«Риски малы, но о полном их отсутствии пока речи не идет и бдительность терять нельзя», — сказал Сергей Чумаков.

Доктор наук подчеркнул, что, несмотря на благоприятные данные, полностью исключать возможность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей все же не следует. На движение космического объекта влияет много факторов. Среди них — гравитационные силы Солнца и притяжение других планет.

Сергей Чумаков также рассказал, что случится, если такой объект «упадет» на Землю. Удар такой силы сопоставим с ядерным взрывом. Следовательно, как пояснил ученый, последствия будут крайне тяжелыми.

Эксперты постоянно следят за такого рода объектами и рассчитывают их движение на несколько лет вперед. Например, ожидается, что астероид 2024 YR4 к 2028 году очень близко подойдет к Земле. Сейчас об этом космическом теле мало информации. Поэтому ученые с нетерпением ждут момента, когда смогут изучить его получше.

Ранее «Роскосмос» показал движение астероида 2208 Пушкин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Все изменит? Эти четыре знака зодиака почувствуют влияние ретроградного М...

Последние новости

23:00
Более 80 стационаров обновили в Москве с 2020 года
22:51
Режиссера фильма «47 ронинов» приговорили к 2,5 годам тюрьмы за мошенничество
22:45
Зеленый яд в чистом виде: почему нельзя купаться в «цветущих» водоемах
22:41
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в Персидском заливе
22:33
«Разрушают европейское государство»: в Польше высказались о шансах Украины вступить в ЕС
22:24
«Нельзя терять бдительность»: доктор наук оценил шансы столкновения астероида с Землей

Сейчас читают

Версия о причастности СБУ к взрыву в Монако считается приоритетной
Женщине оторвало ноги: что известно о пострадавших при взрыве в Монако
Оккультное убийство? В СК оценили версию о расправе над студентом в Омске
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео