«Нельзя терять бдительность»: доктор наук оценил шансы столкновения астероида с Землей

Доктор наук Чумаков оценил шансы столкновения астероида 2024 YR4 с Землей

На текущем этапе наблюдений вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей крайне низкая. Об этом «Известиям» рассказал доктор наук Сергей Чумаков.

Он отметил, что нашей планете ничего не угрожает. Риск столкновения не превышает и долей процента.

«Риски малы, но о полном их отсутствии пока речи не идет и бдительность терять нельзя», — сказал Сергей Чумаков.

Доктор наук подчеркнул, что, несмотря на благоприятные данные, полностью исключать возможность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей все же не следует. На движение космического объекта влияет много факторов. Среди них — гравитационные силы Солнца и притяжение других планет.

Сергей Чумаков также рассказал, что случится, если такой объект «упадет» на Землю. Удар такой силы сопоставим с ядерным взрывом. Следовательно, как пояснил ученый, последствия будут крайне тяжелыми.

Эксперты постоянно следят за такого рода объектами и рассчитывают их движение на несколько лет вперед. Например, ожидается, что астероид 2024 YR4 к 2028 году очень близко подойдет к Земле. Сейчас об этом космическом теле мало информации. Поэтому ученые с нетерпением ждут момента, когда смогут изучить его получше.

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