Зеленый яд в чистом виде: почему нельзя купаться в «цветущих» водоемах

Доцент Золотарева: купание в «цветущей» может привести к смерти

Ярко-зеленая вода в пруду или озере — часто признак массового размножения цианобактерий. Последние способны выделять опасные токсины, вредящие печени, нервной системе и коже. Об этом в беседе с Life.ru рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По словам специалиста, некоторые штаммы цианобактерий выделяют цианотоксины — биологически активные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье.

Симптомы заражения и заболевания

Как пояснила Золотарева, виды цианотоксинов действуют на организм по-разному. Одни поражают клетки печени и при высокой дозе могут привести к острой печеночной недостаточности. Другие нарушают передачу нервных импульсов, из-за чего возможны судороги, паралич дыхательных мышц и остановка дыхания.

Также существуют токсины, которые вызывают быструю кожную реакцию. У человека могут появиться покраснение, сильный зуд и волдыри, похожие на ожог крапивой.

Опасность представляет не только случайное заглатывание воды во время купания. По словам эксперта, токсины могут попасть в организм даже при контакте «цветущей» воды с кожей и слизистыми оболочками. Если человек, к примеру, наглотался такой воды, риск отравления значительно возрастет.

Первые признаки обычно появляются через несколько часов. У пострадавшего может подняться температура, начаться тошнота, рвота, диарея, головная и мышечная боль. При тяжелом поражении пострадает печень, а кожа приобретет желтоватый оттенок.

Чем опасны «цветущие» водоемы для детей и животных

Особенно опасны цианотоксины для детей. Специалист предупредила, что их печень еще не полностью сформирована, а ферментные системы работают слабее. Поэтому даже небольшое количество токсинов может привести к серьезному отравлению.

В группе риска находятся и домашние животные. Собаки, любящие плавать или пить воду из прудов и озер, во время цветения водоема могут получить смертельное отравление.

При этом исчезновение зеленой пленки не всегда означает, что вода снова безопасна. Некоторые штаммы цианобактерий выделяют токсины даже после гибели клеток. Водоем может выглядеть чистым, но эксперт посоветовала не купаться в нем как минимум две-три недели после исчезновения видимых признаков цветения.

Где наибольшие риски заражения

Лучшие условия для размножения цианобактерий складываются в жаркую погоду в мелких стоячих водоемах: прудах, карьерах, старицах рек и затонах. В проточных реках цветение встречается реже, но тоже возможно, особенно при слабом течении.

Дополнительный риск связан с тем, что не каждый водоем входит в список мест, в которых санитарные службы регулярно проверяют качество воды. При этом массовое размножение цианобактерий может начаться всего за два-три жарких дня.

Золотарева порекомендовала отказаться от купания, если вода покрыта зеленой пленкой или хлопьями, имеет неестественный цвет либо затхлый запах.

Что делать, если уже заразились

Если контакт с такой водой все же произошел, кожу нужно тщательно промыть пресной водой с мылом. При появлении тошноты, рвоты, болей в животе или других симптомов отравления необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Лечение при отравлении цианотоксинами проводится в стационаре с контролем работы печени и почек.

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