«Разрушают европейское государство»: в Польше высказались о шансах Украины вступить в ЕС

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В Варшаве напомнили, что Киев активно чествует нацистов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Eugen Kotenko; 5-tv.ru

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Министр обороны Польши пригрозил Зеленскому проблемами из-за чествования нацистов

В Польше жестко высказались о будущем Украины под флагом Бандеры. Министр обороны пригрозил Зеленскому серьезными проблемами, если тот не прекратит столь откровенное чествование нацистов. Он прямо заявил — евроинтеграции не будет.

«Нельзя включать в пантеон национальных героев тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Зеленский говорил: никто не будет нам указывать. Да, никто не будет указывать нам, как голосовать по вопросу о вступлении той или иной страны в Европейский Союз», — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По словам политика, условия для вступления в европейскую семью для всех одинаковы, и в первую очередь каждая страна должна уважать историческую память. Также министр отметил, что Украина не получит партию истребителей. В обмен на МиГи Варшава рассчитывала получить доступ к технологиям производства беспилотников, но Киев нарушил договоренности.

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