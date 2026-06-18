При атаке БПЛА в Московской области пострадали 16 человек — в том числе двое детей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 127 0

О последствиях сообщил губернатор региона.

Пострадавшие в результате атаки БПЛА в Подмосковье число

Фото: MAX/Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Среди несовершеннолетних пострадавших — десятилетняя девочка из Раменского и маленький ребенок из Котельников. На местах продолжают тушить пожары и устранять последствия атаки.

«В Раменском пострадали три человека. 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей госпитализирован в Раменскую больницу. 10-летняя девочка с травмами голеней находится под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства», — рассказал Воробьев.

Больше всего раненых зафиксировано в Котельниках — восемь человек, включая ребенка. Пятерых пострадавших доставили в Люберецкую больницу. Среди них 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранением плеча, а также мужчины с осколочными ранениями и другими травмами различной степени тяжести.

Еще один пострадавший, 19-летний молодой человек, обратился в Жуковскую больницу. Трехлетнего ребенка доставили в Центр охраны материнства и детства. Один человек отказался от госпитализации. В Котельниках находится торговый центр «МЕГА Белая Дача». После падения обломка беспилотника там начался пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области с мамой и двумя ее дочками
13:15
Российские бойцы освободили 98 зданий в Константиновке
13:11
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье выросло до 17
13:02
Воздушные бои под Донецком: как мобильные огневые группы сбивают дроны ВСУ
12:59
Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной
12:50
«Открытый фашизм»: Лукашенко высказался об ударе ВСУ по автобусу с детьми

Сейчас читают

Под прикрытием Белого орла: поляки дезертируют с поля битвы с Россией
Как понять, что клубника сладкая и без пестицидов: советы биолога
Призрак Меркуцио: артисты балета рассказали о появлении кота на представлении в Турции
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео