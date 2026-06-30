«Небо за нами»: российская армия побеждает в дуэлях беспилотников над Константиновкой

Боевая работа кипит в Константиновке. Радикалов, которые остались в городе, накрывают огнем. Вражескую группировку полностью отрезали от снабжения по земле. Остался один путь доставки боеприпасов и провизии — по воздуху. Но наши бойцы пресекают и эту возможность. Корреспондент «Известий» Денис Кулага все расскажет.

Это — передний край Южной группировки. Константиновское направление. Здесь небо не молчит ни на минуту. Российские беспилотники в режиме нон-стоп ведут тотальную разведку разрозненных групп противника.

На отдельных участках Константиновки украинские формирования полностью отрезаны от снабжения. Единственная артерия, связывающая окруженцев с другими боевиками, — тяжелые дроны типа «Баба-яга». Они регулярно пытаются пробиться к своим с провизией и боекомплектом.

— Наша задача — то, что не отработала авиация. Вот видно, где сильно разрушены дома — это работа авиации, мы же доводим до ума. Постоянно в небе висит наша «птичка», методично изолируя район.

Логистика врага теперь на 100% зависит от роя коптеров. И наши операторы перерезают эту ниточку с ювелирной точностью. Современный воздушный бой сегодня выглядит именно так. Либо наш аппарат идет на таран вражеского объекта, либо противника запутывают специальными тросами и сетями.

— Есть еще одна! Есть контакт! «Глаза» сбил — пускай идет.

Это — мобильная противовоздушная оборона нового поколения. Противник теряет коптер — значит, теряет «глаза» на этой местности. А это дает нашей штурмовой авиации и пехоте шанс незаметно подобраться к вражеским опорникам.

«В Константиновке небо, получается, за нами. Но противник пытается — и всегда будет пытаться — пробиться „Баба-ягами“ и FPV-дронами. Однако эффективность применения этих самых „Баб-яг“ — ну, процентов 60, может быть», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Якорь».

А это уже кадры ликвидации так называемых «ждунов» — вражеских FPV-дронов, которые устраивают засады, карауля нашу пехоту.

Технологический прорыв противника получил зеркальный ответ, помноженный на смекалку наших военных. Количество таких победных кадров из этого района, где наши дроноводы охотятся за вражеской техникой, давно перевалило за сотню.

Венец этой битвы — трофейные беспилотники. Удивительно, но наши научились не просто сбивать, но и подбирать аппараты с поля боя. Что-то отправляется в штаб на изучение, а что-то перепрошивают — и этот металл возвращается к хозяевам, падая уже на их головы.

Процесс эвакуации дрона выглядит просто, но требует запредельной точности: надо быстро подцепить аппарат специальным крюком и незаметно доставить его инженерам на земле.

Подразделения Южной группировки продолжают зачистку городских кварталов. Дороги на север перерезаны. Единственный шанс для оставшихся боевиков — сдаться. Воздушные схватки над Константиновкой продолжаются, но исход этого сражения, кажется, уже предрешен.

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