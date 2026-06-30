Астронавты НАСА вышли в открытый космос для ремонта оборудования МКС

Астронавты Крис Уильямс и Джессика Меир вышли в открытый космос с борта Международной космической станции для проведения плановых технических работ. Об этом стало известно из трансляции на сайте НАСА.

Началом внекорабельной деятельности стал перевод скафандров на автономное питание в 08:20 по времени Восточного побережья США (15:20 мск). По расчетам специалистов, продолжительность работ за пределами станции составит около шести с половиной часов.

Основной задачей экипажа стало обслуживание роботизированной системы Canadarm2. В рамках выхода астронавты должны заменить шарнирный механизм в узле, который отвечает за движение части конструкции, условно называемой «запястьем» манипулятора.

Для Криса Уильямса этот выход стал вторым за время участия в космических миссиях. Джессика Меир, в свою очередь, проводит пятую операцию такого типа за профессиональную карьеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космический аппарат NASA «Люси» совершил пролет рядом с астероидом «Дональд Йохансон» и зафиксировал на его поверхности глинистые минералы, содержащие соединения железа.

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