Цыганский шик: Трамп получил в подарок перстень из 321 бриллианта

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Кольцо изготовлено в честь 250-летия независимости США.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Трамп получил в подарок перстень из 321 бриллианта

Американский президент получил подарок, который максимально точно соответствует его вкусу. Алмазный центр Антверпена преподнес хозяину Белого дома перстень из 321 бриллианта и 75 других драгоценных камней.

Золотое кольцо изготовили в честь 250-летия независимости США. И, судя по аляповатости и цыганскому шику, нидерландские мастера прекрасно понимали, кому хотят угодить.

Трамп просто обожает все золотое — самый яркий пример это, конечно, Овальный кабинет в Белом доме, в котором теперь позолоченных вещей и лепнины чуть не больше, чем в Федеральном резерве. И это еще не считая орла, который не так давно появился на Белом доме.

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