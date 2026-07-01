Легкие просят пощады: как пережить жару и не расплавиться на ходу

Профессор Воробьев: в жару лучше пить минеральную воду

Во время жары и духоты у человека может возникать ощущение нехватки воздуха из-за обезвоживания и перегрева организма. О том, как облегчить самочувствие в знойную погоду, в беседе с aif.ru рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

«Описанные симптомы — это следствие гиповолемии, которая развивается по причине обезвоживания. Человек недостаточно пьет воды, перегревается, отсюда одышка и затруднение дыхания», — высказался профессор.

В качестве базовой меры врач порекомендовал больше пить жидкости. При этом предпочтение следует отдавать минеральной воде, поскольку вместе с потом теряются минеральные вещества.

Отдельное внимание специалист уделил способам внешнего охлаждения. Среди доступных бытовых методов он назвал обтирание водой, обертывание смоченной простыней и регулярный прохладный душ.

«Многие со мной не согласятся, но можно еще обтираться разведенной водкой. Спирт испаряется с поверхности тела очень активно, снижая температуру. Плюс водка сама по себе снижает температуру за счет небольших количеств, которые всасываются. Почему-то все считают, что если протереть кожу спиртом, то весь спирт всосется и отравит. Это ерунда. Вы попробуйте опьянеть, протеревшись спиртом. Уверяю, ничего не получится». — добавил Воробьев.

По словам врача, открытые окна в дневные часы могут только усугубить ситуацию, поскольку в помещение поступает перегретый воздух с улицы. В этот период лучше закрывать окна и затемнять комнаты, ограничивая попадание солнечных лучей. Проветривание более эффективно в ночное время, когда температура воздуха снижается.

Также Воробьев посоветовал использовать приборы, которые охлаждают воздух за счет испарения воды. Например, увлажнители или простые самодельные конструкции с влажной тканью.

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