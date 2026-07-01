В Красном Лимане завершается зачистка подвалов и разрушенных зданий от ВСУ

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Освобождение города открывает путь для блокировки Славянска и Краматорска.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Подразделения ВСУ безуспешно пытаются закрепиться в разрушенных зданиях и подвалах Красного Лимана. Но наши дроны с искусственным интеллектом лишают противника любой возможности передвигаться даже между соседними домами. Единственный способ выжить — сдаться в плен. За боевой работой передовых отрядов наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага. 

Поразительно, но двигаться днем на машине по Краснолиманскому направлению стало чуть безопаснее, чем по утрам.

«Солнце потихонечку приближается к горизонту, создавая такую небольшую пелену вокруг, прикрывая нас на пути к позициям наших бойцов», — сообщил корреспондент Денис Кулага.

В лесном массиве враг пытается дотянуться артиллерией. Однако и наши специалисты не дремлют: в рамках контрбатарейной борьбы удалось вычислить очередную вражескую гаубицу. Расчет «Гиацинта» 25-й армии дал мгновенную ответку. И вражеское орудие замолкает навсегда.

А в самом городе тем временем кипит зачистка. Основные силы ВСУ выдавлены из Красного Лимана, но остатки 60-й механизированной бригады все еще цепляются за подвалы и руины на северной стороне.

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесены поражения формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, бригаде территориальной обороны», — сказал начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Иван Бигма.

Противник пытается перегруппироваться, но наши ударные беспилотники перекрывают все пути — особенно «Ланцеты». Эти «иксоводы» с характерным перекрестьем закрылков сейчас ставят крест на любой движущейся цели — от легкой техники до укрытий пехоты. Особенно эффективны модификации с искусственным интеллектом.

«Шансы промахнуться очень малы, потому что в нем стоит искусственный интеллект, он захватывает цели и идет непосредственно к ним», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Гуря».

Противник деморализован. Однако говорить о том, что бои закончены, пока рано. ВСУ цепляются за каждую улицу и каждый подвал. Наши штурмовые отряды завершают зачистку городских кварталов, методично выкуривая врага из последних убежищ. Освобождение Красного Лимана открывает путь для блокировки Славянска и Краматорска — ключевых логистических центров ВСУ.

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