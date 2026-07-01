Синоптики спрогнозировали облачность и до плюс 30 градусов в Москве 1 июля

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 43 0

В российской столице жара может задержаться на несколько дней.

Какая погода будет в Москве и Подмосковье 1 июля 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Гидрометцентр: в Москве 1 июля ожидается облачность и до плюс 30 градусов

В Москве — жаркое лето. Июль начнется со скачков на термометрах, небольшой облачности и отсутствия осадков. Соответствующий прогноз для жителей российской столицы и области опубликовали представители Гидрометцентра на официальном сайте.

В течение дня температура воздуха будет подниматься до плюс 28-30 градусов. К ночи жара сменится прохладой, подходящей для приятных прогулок и созерцания звезд — до 15 градусов выше нуля. В Подмосковье днем ожидаются 25-35 градусов тепла, ночью — до плюс 12 градусов.

Атмосферное давление в столичном регионе 1 июля будет чуть ниже нормы — 749 миллиметров ртутного столба. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 2–10 метров в секунду.

Ранее сотрудник прогностического центра «Метео» Александр Ильин успокаивал москвичей — удушающая жара из Европы до них не доберется. Но начало второго летнего месяца ознаменуется несколькими по-настоящему горячими деньками. Со вторника по четверг столбики термометров поднимутся на 25-30 градусов, в отдельных районах Московской области — на 30-32 градуса.

Зато с аномальной жарой могут столкнуться американцы. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани уже предупредил жителей города о соответствующих рисках. Температура может подскочить до 38 градусов, а индекс жары (с учетом влажности) достигнет критических 44 градусов.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему даже в самый душный день не стоит купаться в цветущих водоемах. Речь идет не просто о мутной воде, а о реальной опасности для жизни!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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