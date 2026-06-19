США не указ: интересен ли Израилю мир на Ближнем Востоке

Окончательно испортить отношения с США готов Израиль — новой серией ударов по югу Ливана. Хотя прекращение таких атак — одно из главных требований Тегерана в мирных переговорах с Вашингтоном. И вот реакция Ирана на израильские военные провокации в Ливане: Ормузский пролив закрыт, все переговоры с американцами — прекращены. И это всего через сутки после того, как Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании.

Более того, израильский премьер Нетаньяху и его министры дали понять, что теперь им и Трамп не указ. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий о новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Взрывы и столбы дыма по всему южному Ливану. Израиль с ночи не прекращает наносить массированные удары. Бьет, судя по всему, неизбирательно — сообщается уже как минимум о 15 погибших мирных жителях.

А министры правительства Нетаньяху словно соревнуются в кровожадности заявлений.

«Вся первая линия ливанских деревень разрушена. Мы уничтожаем все дома! Жители никогда больше не увидят их перед своими глазами!» — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«За каждую слезу израильской матери должны рыдать тысячи ливанских матерей. Весь Ливан должен гореть! На Ближнем Востоке взвешенными действиями и сдержанностью не добьешься успеха — здесь нужно впадать в ярость. Чтобы уничтожить», — написал в соцсетях министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Кто отписывается в соцсетях, кто усердно работает лицом — но все одновременно. Похоже на скоординированную пиар-кампанию. Тель-Авив показывает: мирная сделка между США и Ираном Израилю не указ. Из Ливана не уйдут, хотя этого требует подписанный меморандум.

«Мы восстановим безопасность и сплоченность в северных общинах. Это требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана. Мы не оставим ее до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

И вот хрупкий мир уже трещит по швам. Запланированные переговоры США и Ирана отменены. Американский вице-президент Вэнс должен был улететь в Швейцарию — обсуждать с представителями Тегерана окончательные параметры соглашения. Вместо этого в Вашингтоне неловко оправдывают Израиль.

«Никто не может лишить другое государство права на самооборону. Израиль имеет право защищать себя. Но в то же время израильтяне, как и все остальные, должны уважать этот мирный процесс», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Но «мирный процесс» Израилю не был интересен с самого начала. Там считают, что ни одна из целей войны так и не достигнута.

«Война должна закончиться политической декларацией о расширении границ Израиля. Нужно закрепить у себя сознание победы, а у противника — понимание цены ошибки и поражения», — сказал министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

Пока, правда, получается наоборот. Иранские власти свергнуть не удалось, ядерный вопрос отложен на потом. Израиль определенно ощущает себя проигравшей стороной. А значит, удары по Ливану едва ли прекратятся. Местные жители уже начали массово покидать опасные районы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.