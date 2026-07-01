Ким Чен Ын: КНДР готова развивать дружественные отношения с Китаем

Лидер КНДР Ким Чен Ын 1 июля поздравил со 105-летием Компартию Китая и заявил о готовности укреплять дружбу и сотрудничество между странами. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (ЦТАК).

«Я готов <…> продолжать поднимать и развивать дружественные отношения сотрудничества между Кореей и Китаем — общее достояние народов обеих стран — в соответствии с требованиями времени», — сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР назвал историческим визит китайского председателя в Пхеньян 8 июня, который поспособствовал росту взаимного доверия. Эта поездка стала для Си Цзиньпина первой за семь лет, его сопровождали супруга Пэн Лиюань и ключевые члены китайского руководства.

Ранее МИД КНР уточнял, что госвизит пройдет в два дня: с 8 по 9 июня по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына. Программа визита и состав встреч не раскрывались.

Весной этого года Си Цзиньпин уже направлял Ким Чен Ыну поздравление с переизбранием, подчеркнув важность традиционной дружбы между КНР и КНДР как общего достояния.

В конце мая президент России Владимир Путин побывал на неформальном чаепитии в Пекине вместе с Си Цзиньпином.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в ходе полуторачасовой закрытой встречи председатель КНР рассказал российскому лидеру о визите президента США Дональда Трампа в Китай.

Также главы двух стран обсуждали ситуацию вокруг Ирана. Переговоры проходили в узком составе с участием четырех человек с каждой стороны, включая Сергея Лаврова.

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