Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина за чаем в Пекине

Песков: Си Цзиньпин рассказал Путину о визите Трампа в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы с президентом России Владимиром Путиным в Пекине рассказал ему о визите президента США Дональда Трампа в Китай. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга.

Разговор лидеров России и Китая прошел за чаепитием. Помимо темы визита Трампа, Путин и Си Цзиньпин отдельно обсудили ситуацию с Ираном.

Закрытая встреча глав государств состоялась в Пекине и длилась около полутора часов. Беседа проходила в узком составе: с каждой стороны присутствовали по четыре участника делегаций. Со стороны России, помимо Путина, в переговорах приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Официальный визит Путина в Китай длился два дня и завершился 20 мая. Российский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином в ходе поездки. По итогам контактов представители двух стран подписали 21 совместный документ.

Путин на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном заявил, что Москва и Пекин поставили перед собой новые масштабные задачи по развитию сотрудничества. Переговоры с Си Цзиньпином российский президент назвал продуктивными и полезными.

