Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина за чаем в Пекине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Закрытая встреча глав государств длилась около полутора часов. Беседа проходила в узком составе: с каждой стороны присутствовали по четыре участника делегаций.

Что Путин обсудил с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай

Фото: © РИА Новости/ Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: Си Цзиньпин рассказал Путину о визите Трампа в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы с президентом России Владимиром Путиным в Пекине рассказал ему о визите президента США Дональда Трампа в Китай. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга.

Разговор лидеров России и Китая прошел за чаепитием. Помимо темы визита Трампа, Путин и Си Цзиньпин отдельно обсудили ситуацию с Ираном.

Закрытая встреча глав государств состоялась в Пекине и длилась около полутора часов. Беседа проходила в узком составе: с каждой стороны присутствовали по четыре участника делегаций. Со стороны России, помимо Путина, в переговорах приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Официальный визит Путина в Китай длился два дня и завершился 20 мая. Российский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином в ходе поездки. По итогам контактов представители двух стран подписали 21 совместный документ.

Путин на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном заявил, что Москва и Пекин поставили перед собой новые масштабные задачи по развитию сотрудничества. Переговоры с Си Цзиньпином российский президент назвал продуктивными и полезными.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Песков оценил продуктивность визита Путина в Китай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
ВВС России перехватили британские самолеты-шпионы
19:05
Деньги пахнут: Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты
19:00
Живая марионетка: модель OnlyFans рассказала о странных просьбах клиента
18:45
Избили доской: с 75-летней женщиной расправились после обвинений в колдовстве
18:43
«Еще очень маленький»: Плющенко высказался о смене спортивного гражданства сына
18:40
Суд арестовал капитана и владельца перевернувшейся на Байкале аэролодки

Сейчас читают

Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео