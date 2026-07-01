«Люблю Россию и ее президента»: школьница из Испании получила подарок от Путина

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

По словам девочки, ее большая мечта — встреча с российским лидером.

Какой подарок школьница из Испании получила от Путина

Фото: www.globallookpress.com/Gavriil Grigorov

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Школьница из Испании получила в подарок портрет Путина

Школьница из испанского города Овьедо по имени Люсия получила подарок от президента России Владимира Путина в ответ на свое письмо. Девочке отправили портрет российского лидера с его автографом.

«Я бы очень хотела с ним (Путиным — Прим. ред.) встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», — сказала девочка РИА Новости, показав изданию подарок от Путина.

По ее словам, личная беседа с президентом РФ — ее большая мечта. Люсия направила письмо Путину в июле 2025 года. Ранее российский посол в Испании Юрий Клименко оказал девочке и ее семье прием в главном здании дипломатического представительства РФ в Мадриде.

Фотопортрет президента помещен в рамку, подарок оформлен георгиевской лентой и лентой в цветах российского флага.

Уважение Путину выказывают школьники многих стран мира. Когда глава государства завершил визит в Китай, вдоль красной дорожки у самолета выстроились группы учащихся, которые провожали президента домой, в Россию.

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