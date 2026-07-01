От медсестры до оператора ЧПУ: какие профессии востребованы на рынке труда в РФ

Минтруд: врачи и инженеры возглавили рейтинг востребованных специальностей

На российском рынке сейчас наиболее востребованы специалисты среднего медицинского персонала, врачи, инженеры по оборудованию, электромонтеры и операторы станков с программным управлением. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе беседы с РИА Новости.

Он отметил, что наиболее востребованной возрастной группой стали работники 40-45 лет, считающиеся одной из самых производительных когорт.

Чтобы удовлетворить этот спрос, государство предлагает более 200 бесплатных программ переобучения или дополнительных образовательных программ.

Как отметил министр, эти курсы длительностью обычно до 256 часов, позволяют получить участникам востребованную профессию с гарантированным трудоустройством, так как перед началом обучения заключается трехстороннее соглашение между работником, работодателем и образовательной организацией.

В свою очередь, ярмарки вакансий помогают соискателям определиться с выбором деятельности и получить необходимое образование.

Как ранее писал 5-tv.ru, самые высокооплачиваемые вакансии в России оказались стоматолог и строитель. Уровень дохода на этих должностях стартовал с отметки 500 тысяч рублей.

Кроме того, на зарплату в размере 400 тысяч рублей в месяц может претендовать консультирующий хирург-имплантолог, а разработчик на языке Python может получать от 350 до 500 тысяч рублей.

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